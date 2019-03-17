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شاهد.. تعليق مثير من عمرو أديب على فيديو ملك الماركتينج

الأحد 17/مارس/2019 - 03:20 ص
فيديو ملك الماركتينج
فيديو ملك الماركتينج
محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو أديب تعليقا على الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا عبر السوشيال ميديا تحت مسمى "ملك الماركتينج" لمواطن بسيط يبيع مستلزمات المطبخ بشكل مبتكر، إن المصريين لديهم طرق متنوعة ومبتكرة في التجارة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «المصريون أساتذة في البيع، والراجل عنده أساليب بيع مذهلة، زي إللي بيطلعوا في البرامج الكبيرة، وعنده قدرات بيع غير عادية».

وتابع: «مذهل وأداء الشخص دليل على أن اللي عايز يشتغل بيجيب الرزق من بق السبع، مش لازم يقعد يستنى ويقول مش لاقي شغل، وأكل العيش بيحب الخفية وفي الحركة بركة، والرجل دا نموذج لكل شخص.. أرجو أنه يكون بينظف مكانه مش بيسيب حاجه علشان ميكونش الشارع كله بطاطس».

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