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رياضة

حسين الشحات ينضم لقائمة الأهلي الذهبية في البطولات الإفريقية

الأحد 17/مارس/2019 - 01:56 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في مرمى فريق شبيبة الساورة الجزائري في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، في إطار الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري الأبطال.

حسين الشحات سجل أول أهدافه بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية ليصبح أحدث الوجوه في القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في البطولات الأفريقية والتي يتصدرها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي برصيد ٣٧ هدفا .

لعب حسين الشحات ٦ مباريات إفريقية بقميص الأهلي بواقع ٣٦٠ دقيقة صنع خلالها ٣ أهداف ليسجل هدفه الإفريقي الأول في شباك شبيبة الساورة الجزائري .

وانضم حسين الشحات لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسجل بقميص النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام بعدما سجل في شباك مصر للمقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين في ٢٤ من يناير الماضي .

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