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سفير مصر بإثيوبيا: هناك أفكار للربط الكهربائي بين مصر ودول إفريقيا

الأحد 17/مارس/2019 - 12:27 ص
السفير أسامة عبدالخالق،
السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر بإثيوبيا
حمزة شعيب
قال أسامة عبدالخالق، سفير مصر بإثيوبيا، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني، ورئيس وزراء إثيوبيا، كانت ناجحة، وتم التوافق خلالها على استعادة المباحثات الفنية التي تضمن الحفاظ على حصة مصر المائية، وحق إثيوبيا في التنمية.

وتابع "عبدالخالق"، خلال بث مشترك لفضائيات "الحياة، dmc ،on e ،cbc"، أن هناك ثقة متبادلة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا لتحقيق نتيجة تحفظ لمصر حقوقها المائية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأديس أبابا متواضع جدًا، خاصة وأن إثيوبيا دولة لديها ثروة من اللحوم هائلة جدًا، واستيراد مصر من اللحوم يقدر بالمليارات، ومن الممكن بناء علاقة تشاركية بين البلدين.

وتابع أن هناك أفكارا للربط الكهربائي بين مصر ودول إفريقيا، ونقل تجربة مصر في مكافحة فيروس سي، وتوجه مصر لإعداد تأمين صحي شامل لكل الشعب المصري.

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