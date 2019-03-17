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محافظات

وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر اليوم

الأحد 17/مارس/2019 - 01:46 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال التطوير بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر.

يرافق المصيلحي خلال الزيارة اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير التموين، محطة معالجة مخلفات الصرف، الصناعي للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الإنتاج، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات.

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