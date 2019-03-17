طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي، عن أسباب ضم مصطفى شوبير لقائمة الأحمر قبل مواجهة شبيبة الساورة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال طارق سليمان، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن ماتردد حول عدم قانونية ضم مصطفى شوبير لقائمة مباراة شبيبة الساورة "كلام فارغ".



وأوضح أن لاسارتي قرر تصعيد الحارس من أجل التدريب على المرمى ولمساعدة علي لطفي، خاصة أن الأخير لن يتدرب بمفرده في ظل إصابة شريف إكرامي وعدم اكتمال جاهزية الشناوي.