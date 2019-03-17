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مرأة

شخصية اليوم فى علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأحد 17/مارس/2019 - 05:59 ص
ماذا يقول يوم ميلادك
ماذا يقول يوم ميلادك عنك
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن اهم النصائح التى تقدمها لمواليد هذا اليوم وفقا لعلم الأرقام.

قالت ياسمين فؤاد أنك إذا كنت مولودا في يوم 17 مارس فإن ذلك يعني أنك شخصية متكاملة من ناحية العقل والمشاعر.. تضع قوانين محددة وواضحة، وتعرف معنى الصداقة وتقدرها ولديك حس اجتماعي.

نصيحة:
هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

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