طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو

تحدث طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي، إن مباراة شبيبة الساورة كانت صعبة بعد الخسارة أمام سيمبا وفيتا كلوب، وهناك مكاسب كثيرة حققناها".



وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الجهاز الطبي للأهلي كان له دور كبير بأن يكون الشناوي جاهزًا، وذلك بعد عزيمة وإدارة اللاعب".



وتابع: "الشناوي كان اصيب بجذع في أنكل القدم، ومشاركته اليوم حدثت مع لاعبين في الأهلي على رأسهم أبوتريكة".



وعن علي لطفي: "كان أفضل حارس مرمى في الجولة الخامسة بعد لقاء فيتا كلوب، دعم الشناوي وتفهم اليوم جلوسه على مقاعد البدلاء".

