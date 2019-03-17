شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن أسباب اختيار يوم 23 مارس الجاري موعدًا لإطلاق مبادرة اللاعبين المحترفين وفتح الباب أمامهم للانضمام للفريق القومي.



قال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه اختار يوم 23 مارس حتى يكون المنتخب لعب مباراته الودية مع أمريكا يوم 22 ويستطيع عمل تدريب للاعبين المحترفين سواء يوم 23 أو 24 من الشهر الحالي.



وتابع أن مقترح بإطلاق مبادرة انضمام اللاعبين المحترفين لاقى ترحيبًا كبيرًا من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، موضحًا أنه يرغب في ضم أفضل العناصر لصفوف المنتخب الأوليمبي.