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رياضة

شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 01:45 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
عمرو ابوبكر
كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن سبب عدم استدعاء رمضان صبحي لقائمة منتخب مصر الأول.

وقال غريب خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رمضان لاعب مميز ويلعب بشكل مختلف معنا، مثل مباراة تونس كان يلعب تحت رأس الحربة وكل اختراقاته من العمق، لم يعد يلعب على الخطوط كما كان يحدث في السابق".

وأضاف: "رمضان خاض تجارب صعبة، وعدم استدعائه لمنتخب مصر الأول مسئولية أجيري".

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