أحمد سامي: طلبت الرحيل عن النجوم بسبب ما عانيت منه

كشف أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق النجوم، أنه هو من طلب الرحيل عن تدريب الفريق، رغم تمسك المسئولين باستمراره.



قال سامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه عانى في النجوم من عدم توافر البدائل، مشيرًا إلى أن المنافسة على البقاء في الدوري قوية.



وتابع أنه حقق نتائج جيدة مع النجوم في الكثير من المباريات أمام الفرق الكبرى، رافضًا الإفصاح عن أسباب رحيله.

