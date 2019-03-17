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أخبار العالم

السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لدول أوروبية من العنصرية ضد المسلمين

الأحد 17/مارس/2019 - 03:33 ص
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
حسام رضوان
وجهت المملكة العربية السعودية تحذيرا شديد اللهجة من الخطابات العنصرية التي تعادي الثقافات الأخرى على المستوى الوطني في بعض الدول، مطالبة بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تعمل على الإسهام في دمج المسلمين في تلك المجتمعات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك في جاء في كلمة المملكة التي ألقاها فهد المطيري رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف في حلقة النقاش حول تخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة وأيدلوجيات التفوق العنصري المتطرفة ومحاربتها في مجلس حقوق الإنسان الدورة 40 في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأعرب المطيري عن تعازي المملكة الحارة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدي مدينة كريست تشيرش في نيوزيلندا.

وأشار إلى قلق المملكة من بعض الخطابات والسياسيات العنصرية في بعض الدول من بينها استراليا، وآيسلاندا، ونيوزلندا، وكندا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، والدنمارك، والسويد.

وشدد على قلق المملكة العميق إزاء التساهل والمحاباة لبعض الداعمين لخطابات التطرف والكراهية والعنف، حيث يصرح بعضهم بتلك الخطابات المقيتة داخل برلمانات تلك الدول، وسط ترحيب من آخرين بحجة حرية الرأي والتعبير.

وطالبت المملكة تلك الدول بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

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