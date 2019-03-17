وفد من الشركات الكورية يزور مصر لبحث الاستثمار فى المشروعات القومية يونيو المقبل



وتأتى الزيارة المرتقبة للوفد الكورى بالتزامن مع البرنامج الذى تنفذه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والذى يستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية لجذب الاستثمارات إليها خلال المرحلة المقبلة وعرضها على الجانب الكوري وخاصة تلك ذات التكنولوجيا العالية فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة .



وقال مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي . كما تتبنى الهيئة خطة طموحة لاستدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين.



وأشار غازى إلى أنه تم التخطيط لطرح 2 مليون م2 اراض صناعية مرفقة بالعاشر من رمضان خلال 6 او 8 شهور فضلا عن التخطيط لطرح ما يقرب من 600 الف م2 أراض صناعية جاهزة للاستثمار بمدينة السادات بالقرب من المنطقة الصناعية الصينية المزمع إنشاؤها، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.



وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة على مستوى الاستثمار على خلفية توافر الطاقة والأيدي العاملة، وكذلك الأراضى الصناعية المرفقة وقانون التراخيص الصناعية الجديد الذي قلل فترة استخراج التراخيص الصناعية، وقدم العديد من التيسيرات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال هيئة التنمية الصناعية فقط.





يزور وفد من كبرى الشركات الصناعية الكورية مصر خلال يونيو المقبل لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية المختلفة.