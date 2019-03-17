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رياضة

أحمد سامي: عصام الحضري يتعمله تمثال

الأحد 17/مارس/2019 - 01:37 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
عمرو ابوبكر
أشاد أحمد سامي مدرب فريق النجوم السابق بعصام الحضري حارس منتخب مصر والنجوم.

وقال سامي في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحضري المفروض يتعمله تمثال".

وأردف: "طلبت التعاقد معه خلال تواجدي مع النجوم، لأنني أجيد التعامل مع اللاعبين الكبار، ولم أر في حياتي لاعبا طموحا في التدريبات والمباريات مثل الحضري".

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