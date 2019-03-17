أحمد سامي: عصام الحضري يتعمله تمثال

أشاد أحمد سامي مدرب فريق النجوم السابق بعصام الحضري حارس منتخب مصر والنجوم.
وقال سامي في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحضري المفروض يتعمله تمثال".
وأردف: "طلبت التعاقد معه خلال تواجدي مع النجوم، لأنني أجيد التعامل مع اللاعبين الكبار، ولم أر في حياتي لاعبا طموحا في التدريبات والمباريات مثل الحضري".
وقال سامي في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحضري المفروض يتعمله تمثال".
وأردف: "طلبت التعاقد معه خلال تواجدي مع النجوم، لأنني أجيد التعامل مع اللاعبين الكبار، ولم أر في حياتي لاعبا طموحا في التدريبات والمباريات مثل الحضري".