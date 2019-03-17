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تعليم

التعليم: تسليم الشريحة الخاصة بخط التابلت غدا

الأحد 17/مارس/2019 - 01:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي، اعتبارًا من غدا الاثنين.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ موضحة أنه تم التنسيق مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم، وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت الوزارة أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصوره ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.

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