فيفن جمبرسكل: المنتديات العالمية التي تنظمها مصر لها دور كبير في تمكين الشباب

قالت رائدة الأعمال فيفن جمبرسكل، إن معظم الشباب الإفريقى يتجه للهجرة لسوء ظروفه المعيشية، لذلك من الأفضل تسهيل فرص الهجرة لهم.



وتابعت فيفن جمبرسكل خلال البث المشترك، لفضائيات "الحياة، dmc ،on e ،cbc": "التجمعات مثل منتدى شباب العالم والمنتدى العربى الإفريقي لها دور كبير فى تمكين الشباب".



كانت فيفين جمبريسكل، إحدي المشاركات في ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان من إثيوبيا، وجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم الملتقى.



وأضافت "جمبريسكل"، أثناء كلمة في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان: «إن إفريقيا ممتلئة بالزملاء الأفارقة الذين يساهمون في الاقتصاد الإفريقي»، مضيفة: «الحلم الإفريقي سوف يتحقق عندما يعمل قادتنا سويا في تيسير منصات كهذه ينتج عنها بناء تماسك اجتماعي قوي بين الدول الإفريقية».



وتابعت: «تناغم القادة يدفعنا لإيجاد روابط سياسية قوية وأهداف تنموية، والشباب يلعبون دورا كبيرا في تغيير واقع إفريقيا»، لافتة: «القارة تمثل سوقا واعدا بقدرات هائلة ومن الأهمية أن يكون هناك منصة للشباب الإفريقي لتنفيذ أفكار وحلول ابتكارية، وتعاون الشباب العربي والإفريقي يساعدنا على مواجهة التحديات الإفريقية وتحقيق أهداف إفريقيا 2063».