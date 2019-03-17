ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم الأحد 17 /3 /2019 في مصر والدول العربية

الأحد 17/مارس/2019 - 07:15 ص
الطقس
الطقس
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 22
طنطا 11 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 20
بلطيم 12 19
مطروح 11 20
السلوم 11 19
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 20
الاسماعيلية 12 22
السويس 11 21
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 12 22
نخل 06 18
نويبع 17 20
طابا 12 18
كاترين 05 16
الطور 13 23
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 15 22
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 22
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 09 23
سوهاج 09 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 13 26
أبوسمبل 11 25
الوادى الجديد 13 24
شلاتين 17 26
ابو رماد 16 25
راس حدربة 16 25
حلايب 17 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 19 31
المدينة 13 26
الرياض 10 24
المنامة 18 25
أبوظبى 19 33
الدوحة 18 28
الكويت 11 24
دمشق 04 17
بيروت 13 18
عمان 04 13
القدس 05 13
غزة 11 18
بغداد 10 19
مسقط 24 28
صنعاء 11 26
الخرطوم 18 34
طرابلس 14 22
تونس 11 26
الجزائر 10 21
الرباط 09 21
نواكشوط 18 34

ترشيحاتنا

حقوق المطلقة بعد الدخول بها

السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور

اليوم.. محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل بالمنصورة

شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو

يمضغ النحل كأنه لبان.. شخص يحول فمه إلى خلية لتناول العسل

جلسات وورش عمل في اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقى بأسوان

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة في سوهاج

رئيس جامعة أسوان: حان دور إفريقيا شعار الملتقى العربي.. فيديو

طوارئ في إندونيسيا بسبب السيول

بكل بساطة.. 6 هدايا مجانية لوالدتك في عيد الأم

خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو

ماي تحذر البرلمان البريطاني من خطر عدم الموافقة على خطتها لـ بريكست

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟