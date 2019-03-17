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فن

محمد جمعة: أعيد تقديم شخصية عم ضياء في برنامج تليفزيوني

الأحد 17/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يستعد محمد جمعة لإعادة تقديم شخصية عم ضياء التى اشتهر بها مؤخرا من خلال مسلسل الوصية الذى شارك فى بطولته أكرم حسنى.

وقال جمعة لـ صدى البلد، إنه بصدد التحضير لبرنامج تلفزيونى يعيد من خلاله احياء شخصية عم ضياء، بعد أن طالبه الكثيرون بإعادة تقديمها.

جمعة انتهى من تصوير فيلم الممر مع المخرج شريف عرفة ومن المنتظر طرحه فى الصيف المقبل، بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، ومحمد فراج.

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