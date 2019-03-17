سرعة الرياح في أمريكا تطيح بشاحنات النقل الثقيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر قوة الرياح التي ضربت إحدى الولايات في أمريكا.



يظهر في الفيديو قوة الرياح التي أطاحت بسيارة نقل من الأرض، وأطاحت بها كالورق في الهواء، وأزاحت السيارة وغيرت مسارها على الطريق ثم انقلبت.



جدير بالذكر أن سرعة الشاحنة بلغت 120 كم/ساعة مما أدى إلى إنقلابها في الهواء بسبب سرعتها وقوة الرياح .

