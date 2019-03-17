ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

سرعة الرياح في أمريكا تطيح بشاحنات النقل الثقيل

الأحد 17/مارس/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر قوة الرياح التي ضربت إحدى الولايات في أمريكا.

يظهر في الفيديو قوة الرياح التي أطاحت بسيارة نقل من الأرض، وأطاحت بها كالورق في الهواء، وأزاحت السيارة وغيرت مسارها على الطريق ثم انقلبت.

جدير بالذكر أن سرعة الشاحنة بلغت 120 كم/ساعة مما أدى إلى إنقلابها في الهواء بسبب سرعتها وقوة الرياح .

ترشيحاتنا

خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو

شرطة نيوزيلندا تكشف معلومات جديدة حول الهجوم الارهابي على المسجد

رباعى عربى قوى .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا

أمين الفتوى يجيب.. هل من مات بمرض الكبد والكلى شهيد.. فيديو

هروبًا من ارتفاع الأسعار إلى قتل الأطفال.. حفاضات السرجة خطر مميت

إعلان وفاة بطل مذبحة مسجد نيوزلندا متأثراً بإصابته برصاص الإرهابي.. صور

توفيق عكاشة يكشف السبب الحقيقي لغزو صدام حسين للكويت

شاهد.. طبيب الأهلي ينقذ مشجعاً سقط من المدرجات قبل مباراة شبيبة الساورة

3 فرق مرشحة لمواجهة الأهلى في صدام دور الـ 8 بدوري الأبطال

تعليق مثير من محسن صالح على تأهل الأهلي لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة

حسين الشحات ينضم لقائمة الأهلي الذهبية في البطولات الإفريقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟