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محافظات

فحص 122 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الأحد 17/مارس/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن قطاع الصحة بالوادي الجديد اليوم /السبت/ أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالمحافظة حتى الآن، في نهاية اليوم الـ16 بلغ 121 ألفا و713 مواطنا.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد - في بيان اليوم - إن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابتة والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 92 فرقة.

كانت المحافظة أعلنت استهداف ١٧٢ ألفا و٦٣١ مواطنا من خلال المبادرة التي انطلقت في الأول من مارس وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وذلك باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات وتوفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري النائية لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل، بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم.

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