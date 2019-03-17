جلسات وورش عمل في اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقى بأسوان

تشهد مدينة أسوان اليوم انطلاق الجلسات وورش العمل التى تأتى فى اليوم الثانى ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى يقام فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمشاركة نحو 1500 من الوفود الشبابية العربية والإفريقية.



ومن المقرر أن تبدأ أولى الجلسات بجلسة افتتاحیة بعنوان "منتدى شباب العالم آفاق جدیدة"، وتعقد فى نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعایة الصحیة، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان "أثر التكنولوجیا المالیة والابتكار على إفريقيا والمنطقة، كما تعقد مائدة مستدیرة بعنوان "وادى النیل ممر للتكامل الأفریقي والعربي".



وبالتوازى مع الجلسات المختلفة تعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "كیف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقى، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم فى منطقة الساحل، وتختتم أعمال الیوم الثانى بالجلسة الختامیة للملتقى.