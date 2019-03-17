طرح إعلان Once Upon a Time in Hollywood خلال أيام

يطرح بعد أيام الإعلان التشويقى الأول Once Upon a Time in Hollywood أو "ذات مرة في هوليوود" تأليف وإخراج كوينتين تارنتينو.



الفيلم وقعت أحداثه في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.



يذكر أن النجم الأمريكي "لوك بيري"، الذي توفى قبل أيام عن عمر يناهز 52 عامًا سوف يظهر للمرة الأخيرة ضمن أحداث الفيلم بجانب ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت.