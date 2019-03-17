يمضغ النحل كأنه لبان.. شخص يحول فمه إلى خلية لتناول العسل

ذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن هناك شخصا يدعى سوك محمد دلال يتفنن في تناول العسل ويبتكر طرقا جديدة في تناوله، حتى وصل إلى أنه يتناول النحل نفسه بفمه.



وأضافت الصحفية أنها طريقة تبدو غريبة ومخيفة ومقززة بعض الشئ، إلا أنها حقيقية وتشعر هذا الشخص وكأنه في علاقة طيبة بينه وبين النحل، فإن النحل لا يلسعه بالرغم من أنه داخل فمه.



تلك الطريقة تعتمد على جمع النحل ووضعه في الفم مباشرة ثم يأكله دون خشية من لسعات النحل أو مهاجمته له، واللافت للنظر أنه لا يرتدي حتى ملابس واقية من لسعات النحل.