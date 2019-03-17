ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عرض خاص لفيلم كفر ناحوم لأول مرة في مصر

الأحد 17/مارس/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يقام، اليوم، عرض خاص للفيلم اللبنانى كفر ناحوم فى إحدى السينمات بوسط البلد، وهو العرض الاول له فى مصر بعد منافسته على ترشيحات جائزة سيزر وجائزة جولدن جلوب الأخير.

الفيلم دخل أيضا القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار ممثلا للسينما اللبنانية للعام التالى على التوالى بعد فيلم القضية 23 للمخرج زياد دويرى العام الماضى.

وحقق الفيلم إيرادات كبيرة فى دور العرض اللبنانية وتم عرضه فى الدورة السابعة عشر من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش نهاية العام الماضى.

الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سراييفو الدولي بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور في مهرجان ملبورن بأستراليا.

كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان النرويج السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور التفضيلية في مهرجان كالغاري في كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم في مهرجان أنطاليا.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى مناطق العالم العربي التي تعصف بها أزمات ومشكلات سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة ويعاني من عدد من المشاكل.

ترشيحاتنا

السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لدول أوروبية من العنصرية ضد المسلمين

مانيفستو الإرهاب.. اعترافات سفاح نيوزيلندا تفضح جهل اليمين المتطرف.. أفكاره تعتمد على خرافة الإبادة الجماعية البيضاء وقتل المسلمين وغير البيض للنجاة

لقطة رائعة من وليد آزارو تجاه مشجعي ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي سلة الاتحاد وإيقاف جميع المستحقات

مرصد الإسلاموفوبيا بالإفتاء: داعش استغل حادث نيوزيلندا لأهداف خبيثة

رئيس جامعة أسوان: حان دور إفريقيا شعار الملتقى العربي.. فيديو

ضربة ثلاثية.. ترامب يهاجم الصين وجوجل وهيلاري كلينتون في تغريدة

أمين الفتوى يجيب.. هل من مات بمرض الكبد والكلى شهيد.. فيديو

عمرو أديب عن تظاهرات السترات الصفراء: جابوا أشهر المحلات الأرض.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على مهاجمة خادم مسجد نيوزيلندا للإرهابي.. فيديو

شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟