عرض خاص لفيلم كفر ناحوم لأول مرة في مصر

يقام، اليوم، عرض خاص للفيلم اللبنانى كفر ناحوم فى إحدى السينمات بوسط البلد، وهو العرض الاول له فى مصر بعد منافسته على ترشيحات جائزة سيزر وجائزة جولدن جلوب الأخير.



الفيلم دخل أيضا القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار ممثلا للسينما اللبنانية للعام التالى على التوالى بعد فيلم القضية 23 للمخرج زياد دويرى العام الماضى.



وحقق الفيلم إيرادات كبيرة فى دور العرض اللبنانية وتم عرضه فى الدورة السابعة عشر من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش نهاية العام الماضى.



الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سراييفو الدولي بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور في مهرجان ملبورن بأستراليا.



كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان النرويج السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور التفضيلية في مهرجان كالغاري في كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم في مهرجان أنطاليا.



وتدور أحداث الفيلم في إحدى مناطق العالم العربي التي تعصف بها أزمات ومشكلات سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة ويعاني من عدد من المشاكل.

