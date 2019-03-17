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بين الناس

مواطن يشكو من تراكم القمامة بزهراء مدينة نصر

الأحد 17/مارس/2019 - 10:49 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
كريم ناصر
بعث القارئ محمد حسن، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وأوضح أن المنطقة تعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن التراكم الدائم للقمامة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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