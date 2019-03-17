مقهى لبناني لذوي الاحتياجات الخاصة يثير ضجة على التواصل الاجتماعي

كسر مقهى "اوجنيست" اللبناني كل القواعد والقيود والتقاليد، ليكون الأول في لبنان الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة الزبائن.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك صورا للخدمات في المقهمى، معبرين عن فرحتهم بوجود مثل ذلك المقهى، مشيرين إلى أن الخدمة ممتازة ورائعة والسمة الرئيسية فيه هي تقديم المشروبات، وأي شئ يصاحبه ابتسامة جذابة جدا تجعلك تتعلق بالمكان أكثر.



والهدف من هذه الفكرة هو تغيير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الأشخاص، لكي يصبحوا فاعلين أكثر في المجتمع، لينخرطوا بشكل طبيعي وسط الأشخاص العاديين وألا يشعروا باختلافهم.