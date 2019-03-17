اليوم.. الزمالك يسعى لحسم التأهل على حساب نصر حسين داي في الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السادسة مساء اليوم الأحد مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد 5 يوليو بالجزائر، لحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.



يدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم وهو متصدر قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأخيرًا جورماهيا الكينى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو التعادل فى مباراته أمام نصر حسين داى لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية.



وأكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض للاعبيه على أهمية التركيز فى مباراة اليوم أمام نصر حسين داى وتنفيذ التعليمات الفنية خاصة فى ظل أهمية اللقاء لحسم بطاقة العبور للدور التالي، حيث شدد على لاعبيه بضرورة التأهل متصدرًا للمجموعة لتوجيه رسالة للفرق المتأهلة أن الأبيض قادم للمنافسة على اللقب وحصد البطولة وهى نفس الرسالة التى نقلها مجلس إدارة النادي للاعبين قبل سفر البعثة، حيث أوضح للاعبين رفضه التعادل مطالبًا بتحقيق الانتصار أمام بطل الجزائر.



بينما كشف محمد لاسات المدرب المساعد بجهاز نصر حسين داى الجزائرى عن شروط فوز فريقه على الزمالك، فى المباراة المرتقبة اليوم مشددًا على أن مفاتيح الفوز على الأبيض تعتمد على الهجوم المتواصل والضغط على المدافعين وسرعة اللعب على الأطراف، مشيرًا إلى أن فريقه لا يمتلك سوى فرصة الفوز لتحقيق هدفه فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية بينما يرى مدرب نصر حسين داى إن الزمالك سيلعب على التعادل والذى يضمن له التأهل مباشرة.



كما أكد مدرب نصر حسين داى أن فريقه يمتلك العديد من العوامل التى تحقق له الأفضلية أمام الزمالك وأهمها تواجد الجماهير التى ستكون حافز للاعبين لتحقيق الثلاثة نقاط على الرغم من خوضه المباراة فى ظل غياب مدافعه عبد الغنى خياط بداعى الإيقاف ونجم الفريق حسين قاسمى ولاعب خط الوسط حسين العرفى.



