غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

تعرضت الحكومة التونسية لهزة عنيفة بسبب وفاة 15 طفلا حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي، أدى ذلك إلى استقالة وزير الصحة.



ذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" أن العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان في مستشفى الرابطة، "بسبب تعفن جرثومي بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس، موضحة أن ما تم بثه على الإنترنت، أن حالات الوفيات السبع الأخرى لا علاقة لها بهذا التعفن.



ودفع ما نشر على صفحات فيسبوك مؤخرا من شهادات صادمة عن انعدام النظافة في عدد من المستشفيات العامة في تونس، وسوء إدارة الموظفين، والنقص في التجهيزات، المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع بسبب زيادة أعداد الأطفال المتوفية .



وأكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ، أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ".