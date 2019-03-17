ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

الأحد 17/مارس/2019 - 06:48 ص
إحتجاجات تونس بسبب
إحتجاجات تونس بسبب زيادة أعداد وفيات الرضع
مريم صليب
تعرضت الحكومة التونسية لهزة عنيفة بسبب وفاة 15 طفلا حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي، أدى ذلك إلى استقالة وزير الصحة.

ذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" أن العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان في مستشفى الرابطة، "بسبب تعفن جرثومي بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس، موضحة أن ما تم بثه على الإنترنت، أن حالات الوفيات السبع الأخرى لا علاقة لها بهذا التعفن.

ودفع ما نشر على صفحات فيسبوك مؤخرا من شهادات صادمة عن انعدام النظافة في عدد من المستشفيات العامة في تونس، وسوء إدارة الموظفين، والنقص في التجهيزات، المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع بسبب زيادة أعداد الأطفال المتوفية .

وأكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ، أن "قطاع الصحة برمته في حالة طوارئ".

ترشيحاتنا

مفيش تحت القبة شيخ.. مقامات شهيرة بلا هوية.. وحراسها: دي صناديق فاضية

شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو

يمضغ النحل كأنه لبان.. شخص يحول فمه إلى خلية لتناول العسل

طلب إحاطة لوزير النقل لإنشاء كوبري قويسنا لربط شرقها بغربها

بكل بساطة.. 6 هدايا مجانية لوالدتك في عيد الأم

حملات تموينية بالمحافظات لضبط جرائم الغش

زراعة البرلمان: حملات توعية بفوائد اللحوم المجمدة مع تفعيل حظر الطيور الحية

مطرب ديسباسيتو يزور مسجد الشيخ زايد بالإمارات

غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

العالم يودع عمليات القلب المفتوح بالصمامات الصناعية

مانيفستو الإرهاب.. اعترافات سفاح نيوزيلندا تفضح جهل اليمين المتطرف.. أفكاره تعتمد على خرافة الإبادة الجماعية البيضاء وقتل المسلمين وغير البيض للنجاة

اليوم.. الزمالك يسعى لحسم التأهل على حساب نصر حسين داي في الكونفدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟