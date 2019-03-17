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أخبار العالم

طوارئ في إندونيسيا بسبب السيول

الأحد 17/مارس/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
مريم صليب
أعلنت السلطات في إندونيسيا الطوارئ، إثر تعرض البلاد لسيول إقتلعت المنازل و تسببت في ازمة مرورية و توقف العمل بسبب صعوبة السير في الشوارع .

وذكرت وكالة رويترز للأنباء ، أنه نتج عن السيول الاخيرة في المؤشرات الأولية 42 قتيلا، وتعد الفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في إندونيسيا.


وقالت هيئة الكوارث الإندونيسية إن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 30 ألف شخص في أجزاء من مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الشرقية.

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