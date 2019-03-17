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منوعات

مدرب منتخب بنجلادش: التأخر عن صلاة الجمعة أنقذنا من الموت في نيوزيلندا

الأحد 17/مارس/2019 - 07:05 ص
حادث نيزلاندا
حادث نيزلاندا
مريم صليب
أنقذت العناية الإلهية فريق الكراكيت لمنتخب بنجلادش الذي كان يستعد لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي في نيوزيلندا.

كتب المدير الفني عبر فيسبوك: "فريقنا كان يتجه نحو المسجد لأداء صلاة الجمعة، الهجوم وقع قبل أن يصل فريقنا للمكان"، مؤكدا أن جميع أعضاء الفريق بصحة جيدة ولم يطلهم أي مكروه وطمأنوا متابعيهم، وألغيت المباراة المقررة أمس السبت بين منتخبي بنجلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين.

جدير بالذكر أن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما عن طريق إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

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