جارديان: خطر داهم يهدد المسلمين في بريطانيا

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن آلاف البريطانيين يستخدمون بانتظام منتديات على الإنترنت تعتنق الاتجاهات اليمينية المتطرفة، وسط تحذيرات من إمكانية أن تواجه بريطانيا موجة جديدة من الكراهية ضد المسلمين.



يحقق جهاز المخابرات الداخلي لبريطانيا "MI5" في المؤامرات اليمينية المتطرفة، ذات الأفكار التي تتجاوز الحد القانوني وتصنف إرهابية, كما يحقق الجهاز في الاتصال المحتمل بين الإرهابي الأسترالي منفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا، واليمينيين المتطرفين في بريطانيا.



وأجرت مؤسسة خيرية مناهضة للفاشية "Hope not Hate-أمل لا كراهية" تحليلا أشار إلى أن أعدادا كبيرة من البريطانيين يستخدمون المنتديات اليمينية المتطرفة، مثل منتدى "ستورمفرونت" الذي يروج لأفكار تفوق العرق الأبيض المتطرفة.



وكشفت سارة خان، المفوضة الرئيسية لمناهضة التطرف في المملكة المتحدة، عن موجة جديدة من الناشطين اليمينيين المتطرفين المتمركزين في بريطانيا، ووصفتهم بأنهم منظمون ومحترفون ويحاولون تجنيد أشخاص جدد.



وأوضحت الصحيفة أنه لم ينزع النقاب حتى الآن عن عدد من المؤامرات الإرهابية الحية البالغ عددها 700 تقريبا، أو الـ20 ألف شخص المصنفين كأهداف مثيرة للقلق، ومن بينهم أشخاص تم التحقيق معهم سابقا وبما يشكلون تهديدا في المستقبل.

