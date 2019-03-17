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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 08:57 ص
العملات
العملات
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم، الأحد، الموافق 17-3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 719 جنيهًا.
عيار 21: 628 جنيهًا.
عيار 18: 539 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5028 جنيهًا.

فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.49 جنيه، وشراء 17.37 جنيه.
اليورو: بيع 19.67 جنيه، وشراء 19.53 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.78 جنيه، وشراء 22.61 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.74 جنيه، وشراء 15.62 جنيه.
الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.21 جنيه.

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