أفريقية النواب: القيادة السياسية تسعى لتأهيل الشباب لتولي المسئولية في المستقبل

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى 2019، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقارة الأفريقية فى كافة المجالات، والذي تعاظم مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.





وأضاف رئيس إفريقية النواب، فى بيان أصدره اليوم، إن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب واضح منذ توليه المسئولية، لذلك سيحتل محور "تمكين الشباب" أولوية أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لها تجربة ثرية فى هذا الصدد، من خلال عقد أكثر من منتدى للشباب حضره عدد كبير من الشباب العربى والأفريقى.





وأكد النائب طارق رضوان أن الاهتمام بالشباب هو أحد البنود الرئيسية على أجندة 2063 ، لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطنى فقط بل فى إفريقيا بصفة عامة رؤية تتبناها القيادة السياسية.





ولفت "رضوان" إلى أن الاهتمام بالشباب لم يأتى من فراغ، لأن القارة السمراء تمتلك ثروة بشرية يحتل فيها الشباب أكثر 40%، ومن هذا المنطلق كان الحرص على دمج الشباب المصرى بالأفريقى، والعمل على دعم وعيهم الثقافى فى أكثر من مؤتمر للشباب، وكان آخرها النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم الذى شارك فيه أكثر من 5000 شاب بينهم أعداد كبيرة من الشباب الأفارقة، حيث أعلن الرئيس فى التوصيات الختامية للمنتدى أن محافظة أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى والعربى للعام الحالي.



