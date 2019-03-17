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برلمان

أفريقية النواب: القيادة السياسية تسعى لتأهيل الشباب لتولي المسئولية في المستقبل

الأحد 17/مارس/2019 - 09:19 ص
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى 2019، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقارة الأفريقية فى كافة المجالات، والذي تعاظم مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف رئيس إفريقية النواب، فى بيان أصدره اليوم، إن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب واضح منذ توليه المسئولية، لذلك سيحتل محور "تمكين الشباب" أولوية أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لها تجربة ثرية فى هذا الصدد، من خلال عقد أكثر من منتدى للشباب حضره عدد كبير من الشباب العربى والأفريقى.

وأكد النائب طارق رضوان أن الاهتمام بالشباب هو أحد البنود الرئيسية على أجندة 2063 ، لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطنى فقط بل فى إفريقيا بصفة عامة رؤية تتبناها القيادة السياسية.

ولفت "رضوان" إلى أن الاهتمام بالشباب لم يأتى من فراغ، لأن القارة السمراء تمتلك ثروة بشرية يحتل فيها الشباب أكثر 40%، ومن هذا المنطلق كان الحرص على دمج الشباب المصرى بالأفريقى، والعمل على دعم وعيهم الثقافى فى أكثر من مؤتمر للشباب، وكان آخرها النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم الذى شارك فيه أكثر من 5000 شاب بينهم أعداد كبيرة من الشباب الأفارقة، حيث أعلن الرئيس فى التوصيات الختامية للمنتدى أن محافظة أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى والعربى للعام الحالي.

وأكد "رضوان"، أن اختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي يعد ميلاداً جديداً للمحافظة وعودة لدورها الثقافى والحضارى والسياحى مرة أخرى خاصة وأن استضافتها لملتقى الشباب العربى والأفريقى سيساهم فى إحداث ترويج سياحي للمحافظة باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية؛ نظرًا لما تملكه من من مقومات أثرية وسياحية فريدة، إلى جانب الثروات الطبيعية وموقعها المتميز، وسوف يبحث المنتدى أبرز التحديات والقضايا التى تواجه أبناء هذه الفئة العمرية، وسبل الاستفادة من قدرات الشباب الهائلة فى تنمية مجتمعاتهم المحلية.

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