سلسلة معارض في شمال سيناء خلال مارس وأبريل

تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح سلسلة معارض خلال شهري مارس وأبريل 2019م بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة، واستقبال شهر رمضان الكريم..تحت رعاية اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومديريات الخدمات بالمحافظة.



وأكدت آمال زيدان، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن معرض الاحتفال بالمرأة، يضم المنتجات البيئية والتراثية للأسر المنتجة وشباب الخريجين والمتدربين المقرر إقامته خلال الفترة من 19 – 21 مارس الجارى 2019م بمقر نقابة المهندسين بالعريش، كما سيتم اختيار أم مثالية من خلال المعرض لتكريمها.



وأضافت أنه جارٍ الإعداد لمعرض آخر في أبريل بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة ولاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف تعزيز دور المرأة المجتمعي وفتح مجال لتسويف إنتاجها المنزلي من المشغولات اليدوية والمنتجات المنزلية من المأكولات التي تتميز بها سيناء إلي جانب توفير فرس عمل للسيدات لرفع مستوي الأسرة الاقتصادي.