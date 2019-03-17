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فن

ريكي مارتن يتهم الإعلام الأجنبي بـالتضليل بسبب حادث مسجد نيوزيلندا

الأحد 17/مارس/2019 - 09:15 ص
ريكي مارتن
ريكي مارتن
شروق ابراهيم
هاجم المغني الإسباني ريكي مارتن وسائل الإعلام الأجنبية بسبب التضليل في تناول حادث مسجد نيوزيلندا، وعدم وصف العمل بأنه إرهابي لأن مرتكب الواقعة غير مسلم.

وكتب "مارتن" عبر خاصية الستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الرجل الذي قتل أكثر من أربعين شخصًا وأصاب عشرين شخصًا بجروح خطيرة، الإعلام يسميه مطلق النار ومتطرف لكن ليس إرهابيًا.. لماذا؟! لأنه غير مسلم".

كان حادث إطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرس جنوبي نيوزيلندا أسفر عن مقتل 50 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن 41 شخصًا قضوا نحبهم في الهجوم على مسجد "النور"، كما قتل سبعة آخرون في الهجوم على مسجد لينوود. وتوفي اثنان من الضحايا في مستشفى كرايستشيرش، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 50 قتيلاً.

وحمل منفذ الهجوم كاميرا وقام بتسجيل واقعة إطلاق النار وتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وذكرت شركة "فيسبوك" أنها "سارعت بحجب حسابات منفذ الهجوم على موقعي فيسبوك وانستجرام، بالإضافة إلى مقطع الفيديو بعد تلقي إخطار من الشرطة.

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