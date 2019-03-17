الأرجنتين تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في الأرجنتين بأن السلطات أغلقت مؤقتًا مجالها الجوي أمام رحلات الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس بعد إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى في المنطقة إثر تحطم طائرتين من ذات الطراز.





ويأتي القرار بعد تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع ومقتل 157 شخصًا كانوا على متنها. وقبل خمسة أشهر تقريبا تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير بعد دقائق أيضا من إقلاعها مما أسفر عن مقتل 189 شخصًا.





وقالت وكالة تيلام الأرجنتينية الرسمية إن قرار الحكومة سينشر الاثنين.. ولم ترد الإدارة الوطنية للطيران المدني بعد على طلب بالتعليق.





ونقلت وكالة الأنباء عن القرار الحكومي قوله إن الإدارة "اقترحت إيقافًا مؤقتًا وكذلك منع الرحلات في الأرجنتين لكل أنواع الطائرة بوينج 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 على الفور لحين انتهاء التحقيقات في الحادث الأخير بما يبرر رفع هذا الإيقاف".



