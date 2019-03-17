لو عندك وحدة طعام متنقلة وعاوز تتنازل عنها لحد غيرك.. اتبع تلك الخطوات | خدمات

كشفت وزارة التنمية المحلية عن اشتراطات التنازل عن وحدة الطعام المتنقلة لغير المالك، حيث يحظر القانون المنظم لوحدات الطعام المتنقلة التنازل عن الترخيص للغير، ويحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقًا للقواعد والضوابط المحددة فى هذا الشأن.



وأوضحت الوزارة أنه على المتنازل إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التنازل أن يقدم طلبًا لنقل الترخيص إليه، مرفقًا به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.



ووفقا للقانون، تقوم الجهة الإدارية بالبت فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.