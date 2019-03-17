إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين نقل بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، إحداهما محملة بالعمالة الزراعية بطريق الغزالى عبد المنعم رياض بدائرة قسم قسم شرطى غرب النوبارية، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.



كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بطريق الغزالى عبد المنعم رياض، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين تصادم سيارة نقل شيفروليه مع أخرى نصف نقل لنقل العمال بالطريق المشار إليه بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.



وأسفر الحادث مبدئيا عن إصابة ١١ شخصا من ركاب السيارتين بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.