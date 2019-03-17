إجراء تحليل مخدرات لـ 50 سائقا بجنوب سيناء.. يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:



كفر الشيخ:

ضبط 375 مخالفة تموينية



أسيوط:

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء



جنوب سيناء:

إجراء تحليل مخدرات لـ50 سائقا



سوهاج:

محافظ سوهاج يكرم 25 قيادة نسائية فى حفل "المرأة المصرية 100 عام"



المنيا:

اختتام أولى دورات "حياة كريمة" للتدريب على الحرف بجامعة المنيا



