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إجراء تحليل مخدرات لـ 50 سائقا بجنوب سيناء.. يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 09:11 ص
تحليل المخدرات
تحليل المخدرات
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:

كفر الشيخ:
ضبط 375 مخالفة تموينية

أسيوط:
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء

جنوب سيناء:
إجراء تحليل مخدرات لـ50 سائقا

سوهاج:
محافظ سوهاج يكرم 25 قيادة نسائية فى حفل "المرأة المصرية 100 عام"

المنيا:
اختتام أولى دورات "حياة كريمة" للتدريب على الحرف بجامعة المنيا

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