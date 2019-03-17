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فن

في عيد ميلاد أحمد فهمي.. تعرض للهجوم ووصفوه بـ سي السيد لهذا السبب

الأحد 17/مارس/2019 - 01:59 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
شروق ابراهيم
يكمل الفنان أحمد فهمي اليوم الـ39 من عمره ، فهو صاحب المواهب المتعددة بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج وعزف آلة الكمان التي جعلته اسما مهما في عالم الفن.

ورغم عشقه للفن وإيمانه برسالته الهامة وحرصه على تقديم أعمال تصنع له تاريخ، إلا أن فهمي يرفض عمل زوجته أميرة فراج في الوسط الفني كونها عازفة موسيقية ومنعها من الغناء، وأرغمها على قطع علاقاتها بزملائها الرجال، بالإضافة إلى غيرته الزائدة هو ما وضعه في مرمى هجوم الكثيرين.

ومن التصريحات أيضا التي منحته لقب سي السيد: "مفيش حاجة اسمها أن الست تبقى مع الراجل راس براس".

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