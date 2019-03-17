العالمية للملكية الفكرية: فكرة ملتقى الشباب العربي الأفريقي رائعة.. فيديو

قال الدكتور فرانسيس غرى، مدير عام المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، إن فكرة ملتقى الشباب العربى الأفريقي رائعة وتتماشى مع الطبيعة الديموغرافية للقارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الشباب لديه الأفكار والطاقة والهدف من الملتقى تحقيق تلك الأفراد وترجمة الطاقة.



وأضاف غرى، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشباب هم مصدر الأفكار المبدعة، مشيرًا إلى أن الملكية الفكرية أمر ضرورى ولكنها ليست شرطا أساسيا للنظام ولكنها تنظم الأفكار.



وتابع أن الملكية الفكرية تحتاج للتوازن السليم بين منتجى التكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن الدول تحتاج لأن تكون أكثر ابتكارية وأكثر فكرية واستغلال الابتكار فى المنافع الاجتماعية لأنه فى نهاية المطاف الغرض هو تحسين مناحى الحياة.

