شاهد.. أهم النصائح لاستخدام المكملات الغذائية

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة، كما قدم بعض النصائح لاستخدام المكملات الغذائية.



وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، إن خطورة المكملات الغذائية أنه يتم تناوله دون معرفة مايحتاجه الجسم وعدم استشارة الطبيب، لافتًا إلى أنه لايمكن الحكم على المكملات الغذائية بمدى نفعها أو ضررها إلا عند الحاجة إليها.



وأوصى حسام المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها: