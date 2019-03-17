ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. أهم النصائح لاستخدام المكملات الغذائية

الأحد 17/مارس/2019 - 10:44 ص
الكابتن حسام أبو
الكابتن حسام أبو هاشم
شيماء مجدي
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة، كما قدم بعض النصائح لاستخدام المكملات الغذائية.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، إن خطورة المكملات الغذائية أنه يتم تناوله دون معرفة مايحتاجه الجسم وعدم استشارة الطبيب، لافتًا إلى أنه لايمكن الحكم على المكملات الغذائية بمدى نفعها أو ضررها إلا عند الحاجة إليها.

وأوصى حسام المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها:

ترشيحاتنا

هاني جعفر أمين شرطة شهيد الواجب.. ابن المنوفية أنقذ العشرات في حريق ولقى مصرعه مختنقا

غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عاماً

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو

وزير التعليم يقرر تغيير آلية وموعد استلام شريحة تابلت أولى ثانوي

الفرما.. بلدة السيدة هاجر وبيت آمون ومركز القبائل العربية.. صور

السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لدول أوروبية من العنصرية ضد المسلمين

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع الحالى

فيضانات تضرب ولاية نبراسكا الأمريكية بعد عاصفة قوية

تعرف على 10 ميزات سحرية لتطبيق واتساب

جلسات وورش عمل في اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقى بأسوان

بالصور.. حماقي يغني على كرسي في القطامية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة ترصد خلافات جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. صور

الفرما.. بلدة السيدة هاجر وبيت آمون ومركز القبائل العربية.. صور

شاهد.. كلاكيت تاني مرة عرسان بالشرقية يشاركون في 100 مليون صحة بحضور المعازيم

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

فيديو

شاهد.. منتدى شباب العالم يطلق منصة جديدة لاختيار أفكار المشروعات
الأرصاد تكشف السبب وراء عدم استقرار الحالة الجوية.. فيديو
منسق منتدى شباب العالم: لدينا 500 ألف عضو من 193 دولة.. فيديو
الرئيس السيسي يشهد جلسة آفاق جديدة بملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان
بدء الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والأفريقي برعاية الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟