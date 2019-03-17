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فن

حقيقة انتحار ابنة مايكل جاكسون بعد اتهامه باغتصاب أطفال

الأحد 17/مارس/2019 - 10:51 ص
باريس جاكسون
باريس جاكسون
شروق ابراهيم
نفى مصدر مقرب من العارضة الأمريكية باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، محاولة انتحارها كما ذكر في عدد من وسائل الإعلام.

وقال المصدر بحسب ما جاء في موقع ET الأجنبي، إن جاكسون تعرضت لوعكة صحية شديدة وكانت بحاجة لإسعافات أولية، لافتا إلى أنها تحصل على قسط من الراحة في منزلها كي تستعيد عافيتها.

وكانت باريس نفت الادعاءات التي طالت والدها بأنه قام باغتصاب أطفال بعد عرض الفيلم الوثائقي المثير للجدل Leaving never land.

وشددت باريس التي تبلغ من العمر ٢٠ عامًا على أنها لا تصدق أي ادعاءات طالت والدها، وواثقة أنه لم يفعل هذا الشيء المشين، لافتة إلى أنها لم تشاهد الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيها شابان يدعيان تعرضهما للتحرش على يد "جاكسون".

وأعربت عن مخاوفها من ضياع فرصتها من دخول مجال التمثيل بسبب الاتهامات التي وجهت لوالدها، رغم أنها تلاحقه قبل وفاته وأنكرها هو أيضا.

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