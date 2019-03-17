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فن

أحمد فتحي يسخر من ويل سميث: المهنة مبقاش فيها احترام

الأحد 17/مارس/2019 - 10:58 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
شروق ابراهيم
سخر الفنان أحمد فتحي من نجم العالمي ويل سميث، الذي سيقدم دور الجني الأزرق في فيلمه الجديد علاء الدين، بعد تقديمه لنفس الدور بطريقة كوميدية في فيلم الحرب العالمية الثالثة.

ونشر فتحي صورة له من الفيلم وصورة لـ ويل سميث عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر من برومو الفيلم الجديد وعلق قائلا: "احنا هنخش على شغل بعض ولا ايه يا ويل للدرجة دي المهنة مبقاش فيها احترام.

ومن المقرر طرح فيلم علاء الدين يوم 25 مايو المقبل الذي يشارك في بطولته النجم المصري مينا مسعود.

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