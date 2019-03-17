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حوادث

ضبط 10 كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة عاطل في أسوان

الأحد 17/مارس/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن في أسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عيد . س 30 سنة - عاطل ، ومقيم بدائرة مركز إدفو والسابق ضبطه وإتهامه فى 3 قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 ملل، وطلقة من ذات العيار، بجانب ضبط كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 10 كيلو جرامات.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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