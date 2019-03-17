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السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول قصة نجاح منتدى الشباب.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 10:36 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء مجدي
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا حول قصة نجاح منتدى الشباب اليوم، الأحد، وذلك خلال جلسة آفاق جديدة بملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من "16-18 مارس 2019".

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقٍ بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وما تتطلع له أفريقيا من مصر.

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، خاصة في ظل المناظر الخلابة الرائعة التي تتميز بها جوهرة النيل أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وتفاعلوا مع الأغاني قبل انطلاق الحفل.

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