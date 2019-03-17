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منوعات

طلبة إندونيسيا يشاركون بتطبيقات في متجر آب ستور

الأحد 17/مارس/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب وزير الصناعة الإندونيسي ايرلانجا هارتارتو عن فخره واعتزازه بأن طلبة إندونيسيين أنشأوا تطبيقين اختيرا ليكونا متاحين في متجر التطبيقات (آب ستور).

وقال الوزير إنه متفائل من أن الطلاب الـ 166 الذين حضروا حفل التخرج في أكاديمية أبل لتعليم البرمجة، سيساهمون في تطوير صناعة الإلكترونيات والمعلوماتية في إندونيسيا.

وقالت ليزا جاكسون نائبة رئيس شركة آبل لشؤون البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية، إن الطلبات المقدمة من الطلاب كانت ملهمة للغاية، مؤكدة أن الطلاب في الأكاديمية في جاكرتا ألهموها.

وأشارت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية إلى أن أحد التطبيقين المختارين، هو تطبيق طبي قابل للمشاركة ومصمم لتوفير الرعاية في منازل رعاية المتقاعدين وسيساعد مقدمي الرعاية على تتبع الأنشطة اليومية للمرضى، أما الآخر وأطلق عليه اسم "خيرا" فهو يساعد المسلمين ضعاف البصر في تحديد القبلة عند توجههم للصلاة.

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