طلبة إندونيسيا يشاركون بتطبيقات في متجر آب ستور

أعرب وزير الصناعة الإندونيسي ايرلانجا هارتارتو عن فخره واعتزازه بأن طلبة إندونيسيين أنشأوا تطبيقين اختيرا ليكونا متاحين في متجر التطبيقات (آب ستور).





وقال الوزير إنه متفائل من أن الطلاب الـ 166 الذين حضروا حفل التخرج في أكاديمية أبل لتعليم البرمجة، سيساهمون في تطوير صناعة الإلكترونيات والمعلوماتية في إندونيسيا.





وقالت ليزا جاكسون نائبة رئيس شركة آبل لشؤون البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية، إن الطلبات المقدمة من الطلاب كانت ملهمة للغاية، مؤكدة أن الطلاب في الأكاديمية في جاكرتا ألهموها.



