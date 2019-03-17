تداول 6 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 18 سفينة، وتم تداول 6 آلاف طن بضائع عامة و436 شاحنة بضائع و8 سيارات.



وقال المتحدث الإعلامي للهيئة ملاك يوسف -في بيان اليوم الأحد- إن حركة الواردات شملت 221 شاحنة و7 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع عامة و215 شاحنة بضائع وسيارة.



وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينة ومغادرة سفينتين، وقد استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وشهد ميناء نويبع استقبال ثلاث سفن وغادرته سفينة، وكان قد استقبل أمس سفينتين وغادرته ثلاث سفن.



