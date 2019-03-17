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منوعات

حملة حكومية في كوريا الجنوبية على سائقي التاكسي لاستغلالهم الأجانب

الأحد 17/مارس/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول أنها ستعزز من مراقبتها لسائقي سيارات الأجرة "التاكسي" الذين يغالون في الأجرة على السياح الأجانب، وسط تزايد حالات مثل هذه الحوادث.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت ، أن حكومة سول ستقوم بحملة رقابة مشددة على السائقين الذين يستغلون الأجانب أسوأ استغلال ، حيث ستبدأ عمليات التفتيش على سيارات "التاكسي" من مطاري إنشيون وجيمبو الدوليين إلى سول مرتين أسبوعيا بدلا من مرة واحدة في الشهر.

كما ستتعاون الحكومة مع هيئة شرطة العاصمة وهيئة السياحة الكورية بشأن السائقين الذين يشتبه في مغالاتهم في الأجرة على الرعايا الأجانب.

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