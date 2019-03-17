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الرئيس السيسي يشهد جلسة آفاق جديدة بملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

الأحد 17/مارس/2019 - 10:40 ص
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد جلسة آفاق جديدة بملتقى الشباب
كـريـم الـخـطـيـب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة آفاق جديدة بملتقى الشباب العربي والإفريقي مدينة أسوان بعنوان "عاصمة الشباب الإفريقي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذي تقام فعالياته خلال الفترة (16-18 مارس 2019).

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.

وحرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية خاصة في ظل المناظر الخلابة الرائعة التي تتميز بها جوهرة النيل أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وتفاعلوا مع الأغاني قبل انطلاق الحفل.

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