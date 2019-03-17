وزير التموين يتفقد مطحن كفر الشيخ.. صور

تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مطحن كفر الشيخ التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.



ويخدم المطحن نحو 160 مخبزا بلديا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بواقع 4 آلاف شكارة دقيق يوميا.



ويفتتح اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال التطوير بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بكفر الشيخ، يرافقه اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة.



كما سيقوم الوزير بافتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الانتاج، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات.